Da Siena alle sponde dell’Atlantico, la giornata del trekking urbano sconfina fino al Portogallo

Da palazzo Sergardi e palazzo Chigi Saracini a Siena per arrivare fino alle sponde dell’oceano Atlantico che bagnano Porto: per la sua diciannovesima edizione la giornata del trekking urbano supera le Alpi e per la prima volta sarà organizzata in una città europea, in Portogallo.

I numeri del 2022 per questo evento(ideato nel 2002 dal Comune di Siena con la collaborazione di Associazione Centro guide, Agt e Federagit) sono impressionanti: ci saranno appuntamenti in settantuno comuni e diciassette regioni d’Italia. Ne faranno parte capoluoghi e piccoli borghi tra cui: Bologna, Ancona, Urbino, Lucca, Cassino, Murlo e Narni.

E poi, come dicevamo, la grande novità di Porto che entra nella lista dei presenti grazie alla collaborazione con il programma Urbinat che è finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 della Ue. Ma gli organizzatori non vogliono fermarsi qui e puntano già a far entrare altre città del Continente e pure, se possibile, extra-europee.

L’evento si terrà il prossimo 31 ottobre. L’iniziativa vuole promuovere il turismo sostenibile ed incentivare la scoperta delle realtà del Paese e delle loro bellezze culturali, gastronomiche e paesaggistiche. “Si potrà vivere a contatto con le meraviglie architettoniche delle nostre città d’arte – ha affermato l’assessore al turismo del Comune di Siena Stefania Fattorini-. Così i nostri territori vengono valorizzati da un turismo ‘dolce’ e ‘lento’. Inoltre quest’anno sono previsti percorsi particolari dedicati ai bambini”, continua Fattorini che ha poi rimandato i dettagli dell’iniziativa senese ad una conferenza successiva.

Tra le cose che però sono state anticipate sul percorso in città c’è appunto la possibilità di visitare Palazzo Sergardi, un’occasione incredibile per ammirare la storia recente del suo piccolo Teatro. Si potrà anche accedere negli ambienti poco conosciuti dell’Accademia Chigiana. Ad accompagnare i visitatori nel tragitto ci saranno personaggi come Francesco Bernardi detto il Senesino, cantante lirico del Settecento, la soprano del 1800 Marietta Piccolomini Clementini ed il baritono Ettore Bastianini.

La manifestazione, sottolinea Cecilia Mostardini, vice presidente nazionale e presidente provinciale AGT, “è un nostro fiore all’occhiello e dimostra l’importanza della guida turistica per il territorio. Dal 2002 abbiamo iniziato un cammino gioioso che l’animo green delle nostre città . L’evento permette di consumare calorie e riempire gli occhi di piacere osservando i dettagli delle nostre straordinarie città”.