Da Pienza fino in Piazza del Campo: Jovanotti arriva a Siena

Due tappe in provincia di Siena per la bici rosa del cantante Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti. Il cantante che, di recente, ha registrato per Rai Play il programma Non voglio cambiare pianeta, docutrip in sedici puntate di un viaggio tra Cile e Argentina compiuto nei mesi di gennaio e febbraio 2020, ieri ha visitato Pienza ” un posto da vedere, da sedersi nella piazza, stare a sentire la voce del rinascimento che ti parla – ha scritto su Instagram”. Oggi invece per Jovanotti c’è stata la tappa senese ed in mattinata il cantante è passato da Piazza del Campo.