Da Maurizio Bianchini e Stefano Ciatti nasce Donne in musica, concerto di beneficienza per Lilt

“Una serata interamente dedicata alla donna, con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Sarà un viaggio all’interno del pianeta donna attraverso la società degli ultimi 50 anni”. A parlare è il dottor Stefano Ciatti, tra gli organizzatori di ‘Donne in musica’; L’evento, che si terrà sabato 23 aprile a teatro dei Rozzi, vedrà la partecipazione di artisti che si riuniranno per la prima volta sul palco qui a Siena e che devolveranno tutto l’incasso a favore della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Siena.

“Sono sette musicisti – spiega ancora Ciatti -, tutti insegnanti di musica e professionisti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Hanno deciso di riunirsi tutti insieme per un evento di beneficienza. Personalmente, sono sempre stato profondamente convinto che la musica sia il miglior strumento per fare del bene”. “Inoltre, la special guest sarà Isotta Carapelli, in arte Isotta, – prosegue Ciatti – che di recente ha vinto anche il premio Bianca d’Aponte. La sua scelta è dovuta, oltre al fatto che sia una grande cantante in ascesa, al fatto che è giovane, è donna ma soprattutto perché da sempre nei suoi testi tratta tematiche relative al sociale. Non per niente, durante la serata, regalerà al pubblico due suoi brani”.

“L’Accademia dei Rozzi ci ha concesso il teatro per la serata, mentre il dottor Stefano Ciatti è colui che ha organizzato la serata”. Così Maurizio Bianchini che ricopre il ruolo di coordinatore di ‘Donne in musica’. “Sarà una serata – continua – molto particolare che cade in un periodo storico in cui le donne sono spesso al centro dell’attenzione. Dobbiamo ringraziare più soggetti per aver dato la loro disponibilità, compresi gli sponsor che sono stati fondamentali, che ci hanno dato modo di costruire un evento che ci auguriamo sia piena di pubblico e di entusiasmo”. “Speriamo – aggiunge – che l’evento dia modo a qualcuno di distrarsi dal periodo pandemico e magari anche da quello che sta succedendo nell’est d’Europa”.

“Intorno a Lilt ci sono tanti amici – dice invece Gaia Tancredi, presidente di Lilt Siena – e gli amici si sono messi insieme, hanno unito le forze, per creare una serata molto speciale”. “Sabato potremo vedere – conclude Tancredi – artisti straordinari che che si mettono insieme per noi. Tutto ciò porterà ad un fine solidale: l’incasso sarà donato alla nostra sede di viale Europa e destinato al potenziamento delle attività di senologia”.

Il costo del biglietto è di 25 euro, per info e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0577-287890 o al 335-6123461.

Emanuele Giorgi