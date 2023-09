Da gennaio 2024 il mercato di tutela gas finisce, il rapporto tra Estra e i suoi clienti continua

“L’Arera ha stabilito la fine del servizio di tutela gas. Un cambiamento importante che non deve destare alcuna preoccupazione. Estra continuerà infatti a fornire i clienti attualmente nel mercato di tutela gas secondo le modalità previste da Arera e senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti stessi che riceveranno tutte le informazioni utili attraverso l’invio di comunicazioni scritte che perverranno entro il mese di settembre”.

Ad affermarlo è Estra in una nota. L’azienda, si legge, “non chiamerà i suoi clienti per gestire la fine del mercato di tutela e, anzi, chiede loro di prestare molta attenzione ad eventuali tentativi di truffe telefoniche”.

Le condizioni applicate attualmente alle forniture dei clienti del mercato di tutela gas “saranno valide fino al 31 dicembre 2023. A partire dall’ 1 gennaio i clienti cosiddetti “vulnerabili” continueranno ad essere serviti da Estra nel nuovo “Servizio di Tutela della Vulnerabilità”, che prevede condizioni economiche stabilite da Arera, in analogia a quanto già previsto per l’attuale mercato di tutela gas. Sono considerati “vulnerabili” i clienti domestici che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni: hanno compiuto 76 anni di età; si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (titolari del bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente); rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; sono titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi”, prosegue il testo.

Estra ha ricevuto da acquirente unico, tramite il Sii, “l’elenco dei propri clienti identificati come “vulnerabili” in base alle informazioni in suo possesso che riguardano i requisiti di cui ai punti i, ii e iv. In questo mese di settembre, Estra ha provveduto ad inviare, a tali clienti, una comunicazione scritta dove si specifica che, in assoluta continuità con il passato, continueranno ad essere forniti alle stesse condizioni stabilite da Arera senza la necessità di alcuna azione da parte loro. Estra ha provveduto ad inviare una comunicazione scritta anche ai clienti del mercato di tutela gas che non stati identificati come “vulnerabili”, specificando che dall’1 gennaio continueranno ad essere forniti alle condizioni dell’offerta Placet che Estra ha riservato ai clienti non vulnerabili, con un prezzo della materia prima stabilito da Arera e con una frequenza di fatturazione che potrà variare da mensile a bimestrale. Nel caso in cui uno di questi clienti fosse in possesso del requisito di cui al punto iii, ha la possibilità di compilare il modulo di autocertificazione (“Dichiarazione per attivazione servizio di tutela della vulnerabilità”) che è stato allegato alla comunicazione inviata e che deve essere restituito ad Estra attenendosi alle indicazioni contenute nella comunicazione stessa. Sia i clienti “vulnerabili” che quelli “non vulnerabili”, hanno la possibilità di scegliere in qualsiasi momento – in alternativa rispettivamente al servizio di tutela della vulnerabilità e all’offerta Placet non vulnerabili – l’offerta del mercato libero più conveniente di Estra per le proprie esigenze, contattando il numero verde 800 128 128 (da fisso), il numero 02 8270 (da cellulare) o recandosi presso uno store di Estra”, prosegue il testo.

“Il passaggio al mercato libero è gratuito- fa sapere Estra, non prevede interruzioni del servizio né interventi tecnici al contatore gas. Inoltre le offerte del libero mercato possono includere servizi aggiuntivi, sconti, programmi fedeltà e offerte green”.

“La fine del mercato tutelato è ormai prossima ed Estra sta muovendosi celermente per accompagnare la clientela interessata verso un passaggio sereno e soprattutto informato – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra -. E’ nostra premura, infatti, tranquillizzare la clientela fornendo in anticipo tutte le informazioni utili per dare modo a ciascuno di scegliere la soluzione più idonea alle loro specifiche esigenze. Intendiamo essere di supporto e punto di riferimento affidabile mettendo a disposizione tutti gli strumenti in nostro possesso nella più totale trasparenza: dalla comunicazione informata, al servizio di consulenza svolto dal nostro personale attraverso i call center e gli store dislocati sul territorio, fino agli strumenti online di Estra: il sito Internet www.estra.it costantemente aggiornato, la posta elettronica all’indirizzo [email protected]. La nostra struttura commerciale si è preparata da tempo a questo passaggio e siamo certi di poter assolvere al compito che ci attende nel migliore dei modi possibili.”