Da domani online la graduatoria provvisoria per il contributo ai canoni di locazione

In pubblicazione da domani, 6 ottobre, sull’Albo pretorio, la graduatoria provvisoria del bando di concorso per il contributo ad integrazione del canone di locazione dell’anno 2022, consultabile anche sul sito del Comune di Siena (www.comune.siena.it ), seguendo il percorso: Aree Tematiche > Politiche Abitative – Casa e Contributo Affitto > Graduatorie.

Si comunica che a tutela del diritto alla Privacy (Gdpr numero 679 del 2016), è stato istituito un codice univoco abbinato a ciascuna domanda e riportato nella ricevuta di presentazione dell’istanza rilasciata a ogni richiedente, di conseguenza nella graduatoria non sono inseriti i nominativi dei partecipanti, ma esclusivamente i codici di riferimento di ciascun singola domanda.

Sarà possibile presentare ricorso avverso alla graduatoria, entro il prossimo 20 ottobre , attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune all’indirizzo https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S tramite autenticazione Spid o con l’assistenza delle associazioni convenzionate. Le istruzioni dettagliate sulle modalità di presentazione del ricorso sono riportate sulla pagina del Servizio Politiche Abitative del Comune di Siena all’indirizzo: https://www.comune.siena.it/node/3314.

Inoltre coloro che sono rientrati tra gli ammessi con “riserva” perché in possesso di un contratto di locazione non redatto ai sensi della normativa vigente e dell’Accordo territoriale 2019, potranno regolarizzarlo entro il prossimo 31 dicembre al fine di poter usufruire del contributo.

Per ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio politiche abitative in via Casato di Sotto, 23 telefonando ai seguenti numeri: 0577-292443/292236/292435.