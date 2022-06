Da domani i Mare Bus Tiemme da Siena, Poggibonsi, Chianciano

Da domani, venerdì 17 giugno partenza ufficiale per i Mare Bus di Tiemme da Siena, Poggibonsi, Chianciano Terme verso le più importanti località della costa tirrenica.

Ogni mattina, per tutta l’estate, le più belle spiagge di Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Principina a Mare e Piombino saranno facilmente raggiungibili dalla Valdelsa e dalla Valdichiana. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, con cadenza giornarliera, su prenotazione al sito www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/ oppure rivolgendosi al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare. I biglietti possono essere acquistati anche a bordo con una maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti.

Linea M1 da Poggibonsi, Colle e Siena verso Marina, Principina e Castiglione. Da venerdì 17 giugno, tutti i giorni da Siena, alle ore 7.35, partirà la linea M1 con destinazione Principina a Mare, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. La M1 partirà alle ore 7 da Poggibonsi in Piazza Mazzini, per poi fermarsi a Colle Val d’Elsa in Via Bilenchi alle 7.10 e fare tappa prima alla Stazione ferroviaria di Siena alle ore 7.35 e poi in Via Tozzi alle 7.50 e a Colonna San Marco alle ore 7.54. La linea M1 arriverà alle 9.15 a Principina a Mare, alle 9.20 a Marina di Grosseto e alle 9.50 a Castiglione della Pescaia.

Linea M2 da Siena a Follonica e Piombino. Da domani, venerdì 17 giugno, inoltre sempre da Siena sarà attiva la linea M2 con direzione Follonica e Piombino. La partenza è prevista alle ore 7.35 dalla Stazione Ferroviaria di Siena, con coincidenza da Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, per poi fermarsi alle ore 7.50 in Via Tozzi e alle ore 7.54 alla Colonna San Marco. Il Mare Bus M2 arriverà a Follonica alle ore 9.25 e a Piombino porto alle ore 10.15.

Linea M4 da Chianciano Terme a Marina, Castiglione e Follonica. Sempre dal 17 giugno anche le principali località della Valdichiana saranno più vicine al mare. La Linea M4 partirà, infatti tutti i giorni, alle ore 6.40 dall’Autostazione di Chianciano Terme e farà tappa a Sant’Albino ore 7; Montepulciano ore 7.10; Pienza ore 7.25; San Quirico ore 7.35; Bivio Torrenieri ore 7.45; Montalcino ore 7.55; Bivio Sant’Angelo in Colle ore 8.05 e Sant’Angelo Scalo ore 8.15. L’arrivo è previsto alle ore 9.10 a Marina di Grosseto, alle ore 9.30 a Castiglione della Pescaia e alle ore 9.50 Follonica. Alla fermata di Castiglione della Pescaia alle ore 9.30 i passeggeri che vorranno andare a Principina a Mare potranno scendere e prendere la coincidenza con la linea M3.

Info su acquisto biglietti e orari. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/ e acquistare il biglietto. Nella sezione Linee Mare inoltre è possibile consultare la lista dei rivenditori autorizzati. Le prenotazioni possono essere effettuate al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare. I biglietti di tutte le corse estive possono essere acquistati a bordo con una maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti