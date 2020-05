Da Colle val d’Elsa fino a Siena per prelevare dal bancomat: multato

Una pattuglia della Guardia di Finanza senese ha fermato un soggetto a bordo della propria autovettura. Alla richiesta dei militari circa le motivazioni dello spostamento dal proprio domicilio, lo stesso ha asserito di essersi recato a Siena per prelevare allo sportello bancomat. Invitato a fare immediatamente rientro presso la propria abitazione, al soggetto è stata contestata la violazione prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede il pagamento di una sanzione pari ad euro 533,00 quando il trasferimento avviene con utilizzo di un autoveicolo.

Si rammenta infatti che, come da ultimo aggiornato dal DPCM del 26 aprile 2020, permangono le limitazioni degli spostamenti, che sono consentiti solo per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” (tra cui rientrano gli spostamenti per incontrare “congiunti” all’interno della medesima Regione) ovvero per “motivi di salute”.