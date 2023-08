Da Bach a Vierne: in Duomo il concerto dell’Assunta è un viaggio tra i grandi compositori europei

Lunedì 14 agosto alle ore 21.15 l’organista Cesare Mancini tiene nella Cattedrale di Siena il tradizionale concerto per la festività dell’Assunta. Il programma proposto si apre con una significativa selezione di brani composti dal grande Johann Sebastian Bach: la brillante Sinfonia della Cantata “Wir danken dir, Gott” (Noi ti ringraziamo, o Dio) BWV 29 in una trascrizione per organo nsolo dello stesso Cesare Mancini; l’esteso corale “O Lamm Gottes unschuldig” (O Agnello di Dio senza peccato) dalla raccolta dei Diciotto Corali di Lipsia e il monumentale Preludio e fuga in mi minore BWV 548.

A seguire, la Fantasia in fa minore dell’italiano Oreste Ravanello, tra i maggiori virtuosi d’organo italiani di primo Novecento, le Variazioni sul popolare canto “Mistero della Cena” di António Martorell, spagnolo assimilato alla scuola romana del Novecento, e due grandiose pagine del francese Louis Vierne, ovvero “Cathédrales” e il pirotecnico “Carillon de Westminster”.

L’ingresso al concerto è gratuito.