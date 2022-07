Da agosto bus-navetta gratuito a Montepulciano, ecco come e dove

Dal 1 agosto, a Montepulciano Capoluogo, entra in funzione un nuovo, particolare servizio di navetta urbana che, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, farà la spola tra Piazzale Nenni-Autostazione e Piazza Don Minzoni, trasportando gratuitamente i passeggeri.

Questa inedita “circolare”, che vedrà in servizio un bus da 25 posti, è stata concepita dal Comune di Montepulciano che ha trovato piena collaborazione in Autolinee Toscane, gestore dei servizi di trasporto pubblico.

Numerosi (e tutti di rilievo) sono gli obiettivi che l’Ente si è posto dando il la alla sua prima navetta urbana. Il primo è valorizzare l’ampia area di parcheggio rappresentata da Piazzale Nenni dove possono sostare gratuitamente oltre 100 auto e che è il punto di arrivo e di riferimento per camper (38 posti) e pullman (8 posti).

Turisti, visitatori ma anche cittadini, titolari e dipendenti delle attività commerciali e professionali che trovano posto nel Centro Storico di Montepulciano, potranno quindi parcheggiare senza sostenere alcuna spesa all’ex-Sterro e utilizzare gratuitamente la circolare per superare velocemente e senza fatica il dislivello.

In tal modo (e questo è un secondo obiettivo) sarà decongestionata l’area – attualmente nodale – di Piazza Sant’Agnese: la riduzione del traffico porterà evidenti vantaggi di carattere ambientale e per la vivibilità di quello spazio.

Il servizio viene avviato in via sperimentale e sarà attivo per l’intero mese di agosto, il periodo in cui Montepulciano fa registrare il maggior numero di presenze turistiche; in questo arco di tempo il Comune e il gestore saranno impegnati in un costante monitoraggio per valutare ogni aspetto dell’utilizzo del servizio, anche al fine di un’eventuale prosecuzione, nonché di un’eventuale rimodulazione del tragitto e degli orari. Solo il giovedì, quando Piazzale Nenni accoglie il mercato settimanale, la navetta sarà attiva nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

La nuova “circolare” non sostituisce le possibilità che il Comune già offre per effettuare la risalita dall’ex-Sterro all’ingresso del Centro Storico (e cioè l’ascensore, il tradizionale Pollicino e il Montepulciano City Tour) ma potenzia e diversifica tali opportunità, offrendo un servizio di tipo diverso, pratico, immediato e gratuito.

Oltretutto, concludendo la propria corsa in Piazza Don Minzoni, la navetta porta all’ingresso della parte bassa del centro, a cui si accede senza dover effettuare neanche un attraversamento, area fortemente vitale sotto il profilo commerciale e dei servizi, che merita sicuramente una conoscenza approfondita, almeno pari a quella di altre zone.

Qualificando Montepulciano come destinazione turistica attenta all’ambiente, al consumo del suolo