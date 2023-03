Cupra Tosoni Auto presenta la stagione del Siena Padel

Sabato 25 marzo, all’interno delle fasi finali del torneo OPEN maschile e femminile con montepremi di € 5.000, si terrà alle ore 18 un aperitivo di presentazione del cartellone di eventi che si svolgeranno al Siena Padel con la partnership di CUPRA Tosoni Auto.

Nell’occasione, verranno presentate le squadre del Siena Padel che parteciperanno alla Coppa Italia e Campionato Nazionale di Serie D, dove CUPRA Tosoni Auto sarà lo sponsor di maglia.

Parteciperanno alla terza edizione della Coppa Italia di Padel FITPRA 2023, tre squadre maschili e una femminile. La squadra femminile giocherà partendo dalla fase provinciale di Firenze. Mentre tra le squadre maschili, una sarà nel girone della provincia di Grosseto e due saranno coinvolte nella provincia di Siena. Per quanto riguarda invece il Campionato Nazionale di Serie D, per il Siena Padel parteciperanno due squadre maschili e una femminile, partendo dalle fasi provinciali.

Da aprile a settembre si terrà la CUPRA Week Siena Padel, 5 settimane in cui gli iscritti al Centro potranno partecipare al contest per vincere altrettante racchette Wilson X CUPRA messe in palio da CUPRA Tosoni Auto. Gli iscritti potranno lasciare i propri contatti e riceveranno anche un coupon per un long test drive di 48h di una vettura CUPRA; al termine di ognuna delle CUPRA Week Siena Padel si terrà un aperitivo all’interno del quale verrà effettuata l’estrazione del nominativo vincitore della racchetta.

CUPRA Tosoni Auto sarà inoltre sponsor di altri tornei che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi proprio presso il Siena Padel. Il più importante di questi sicuramente sarà il CUPRA Padel Tour 2023, un evento nazionale itinerante che durerà 5 mesi e circa 20 weekend di gioco, e che vedrà coinvolti i CUPRA Garage e i giocatori di padel di tutta Italia. La tappa senese del CUPRA Padel Tour si terrà il 10 e 11 giugno presso il Siena Padel, i cui vincitori parteciperanno a fine ottobre alla CUPRA Padel Experience, fase conclusiva del torneo che si terrà a Roma.

Il Siena Padel è un nuovissimo centro sportivo, inaugurato a novembre 2021, l’unico a Siena dotato di 5 campi di cui 4 coperti. Si tratta di campi super panoramici, dotati di erba sintetica di ultima generazione. Il club sportivo senese include nella propria offerta corsi e lezioni private di Padel, oltre che la possibilità di affittare i campi da gioco tutti i giorni dalle 8 alle 22.

Il Siena Padel si trova all’interno del Circolo Sportivo San Miniato dove è presente anche un bar ed un ristorante. Sono inoltre disponibili spogliatoi e racchette a noleggio.

CUPRA Tosoni Auto è il nuovo spazio che Tosoni Auto – storica concessionaria con sede a Siena, Sarteano ed Arezzo – dedica a CUPRA, brand contemporaneo e anticonvenzionale nato nel 2018 con una chiara vocazione rivolta alle performance ed alla emozione di guida sportiva, contraddistinto da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni.

Il CUPRA Garage Tosoni Auto – uno dei primi ufficiali del mercato italiano – propone la nuova gamma di vetture dall’animo sportivo e contemporaneo che ridefiniscono il significato di performance, in linea con la filosofia del Brand CUPRA. In virtù del suo animo sportivo CUPRA Formentor, il primo SUV Coupé del brand, sarà la vettura utilizzata dal Siena Padel per promuovere la tappa senese del CUPRA Padel Tour di sabato 10 e domenica 11 giugno.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni al torneo contattare il Siena Padel: Via Veterani dello Sport, Circolo Sportivo San Miniato | +39 3664560511 | +39 3491254214 | [email protected]