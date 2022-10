Cuore Costone, dopo due overtime la spunta su Arezzo (77-78) nonostante gli infortuni

Ad Arezzo arriva una vittoria clamorosa per la Vismederi Costone che, dopo due overtime, ha la meglio di un’arcigna Amen Arezzo. Dopo un primo quarto scintillante dei senesi, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del match portandosi fino al +11 alla fine del terzo quarto. La banda di coach Fattorini, però, non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca e costringe i padroni di casa addirittura a due overtime. Nel finale di gara la squadra di Siena è costretta addirittura a gettare nella mischia a freddo i giovanissimi Speri e Battaglini, ma è proprio quest’ultimo a prendersi le luci della ribalta realizzando il libero che vale il secondo successo stagionale. Un trionfo per Fattorini considerando le assenze di Terrosi e Ceccarelli, e le condizioni non ottimali di Bruttini e Juliatto.

In avvio è il Costone che prova a dare subito un segnale forte: Bruttini e Angeli prima e Ondo Mengue poi trascinano i gialloverdi fino al 3-7 in apertura. Arezzo prova a farsi trascinare da Veselinovic ma le bombe di Banchi e Bruttini valgono il 7-18 che costringe coach Evangelisti al time-out. Dopo il minuto di stop è ancora la squadra di Siena che fa male ai padroni di casa con i punti di Silveira e Ricci che chiudono la prima frazione sul 7-22. Nel secondo quarto Arezzo torna sul parquet con un piglio decisamente diverso, mentre la manovra offensiva del Costone sembra incepparsi. I padroni di casa, complice il fallo antisportivo fischiato a Ricci, si riportano nel giro di pochi minuti sul 16-24. In questo frangente, dopo il grave infortunio al ginocchio, torna ad assaggiare il parquet Juliatto. L’Amen adesso spinge mentre la difesa gialloverde non sembra in grado di limitare l’attacco avversario. Nonostante i punti dalla lunetta di Ondo Mengue e Banchi Arezzo mette la testa avanti e, la tripla di Fornara, vale addirittura il +4 in chiusura di primo tempo. A limitare i danni ci pensa Banchi, a tempo quasi scaduto, con la bomba che manda le squadre negli spogliatoi sul 31-30.

Dopo l’intervallo lungo è Arezzo che si riporta avanti sul 36-30 ma ora è Bruttini che tampone l’emorragia con cinque punti. Arezzo appare decisamente più in palla e vola fino al +10 nonostante i punti di Angeli. Veselinovic trascina i propri compagni, mentre nei senesi sono il capitano ed Ondo Mengue che ci provano, ma all’ultimo intervallo breve il tabellone recita 54-45. Proprio quando la partita sembra sull’orlo del baratro, sono i ragazzi della città del Palio che cercano il riscatto: a farsi carico delle proprie responsabilità è capitan Bruttini che con due bombe riporta il Costone sul -4 quando mancano ancora 5’ da giocare. Arezzo chiama un time-out ma in uscita è ancora Bruttini che mette a segno un parziale che vale il 58-58. Adesso il cronometro scorre inclemente, e la partita sembra inchiodata sulla parità. Ci prova Veselinovic a sbloccare l’impasse con una tripla, ma il Costone si rifà subito sotto grazie ad un rimbalzo scippato da Ricci. Nel finale concitato è una vera e propria roulette dei tiri liberi, ed è l’errore di Rossi insieme al 4/4 di Banchi, che regala il primo overtime a questa partita.

Nei tempi supplementari è Banchi che prende per mano i suoi e, con una prodezza, firma il +1 senese. Gli avversari non ci stanno e si riportano in vantaggio con un canestro incredibile. Nel concitato finale è Ondo Mengue, che si conquista due liberi che trasforma, guadagnandosi così il secondo supplementare. Nel secondo overtime Castelli realizza subito ma Angeli con una prodezza riporta tutto sul 75-75. Proprio in una situazione così delicata Banchi fa 2/2 dalla lunetta ma in difesa commette il quinto fallo ed è costretto a lasciare il campo a Battaglini, all’esordio. Nel finale concitato è proprio il giovanissimo senese che si ritrova per le mani i due liberi decisivi con 15” sul cronometro. Alla Vismederi basta l’1/2 dal momento che Arezzo non sarà in grado di replicare. Al Palasport Estra termina 77-78 un match interminabile.

Amen Scuola basket Arezzo – Vismederi Costone 77-78

Parziali: 7-22; 31-30; 54-45; (67-67; 73-73;)

Arezzo: Lici 2, Veselinovic 23, Fornara 11, Rossi 14, Nica n.e., Calzini n.e., Furini n.e., Terrosi F. 2, Castelli 3, Giommetti 12, Pelucchini 8, Provenzal 2.

Allenatore: Marco Evangelisti

Costone: Ricci 4, Juliatto, De Martino n.e., Angeli 10, Battaglini 1, Terrosi G. n.e., Banchi 21, Pisoni, Silveira 3, Ondo Mengue 12, Bruttini L. 27, Speri.

Allenatore: David Fattorini