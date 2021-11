Cucina, Siena sul podio nazionale con le le ragazze dell’Alberghiero Artusi

Seconde a livello nazionale con il piatto “Filetto ai profumi d’autunno”. È una netta affermazione quella delle studentesse dell’Istituto Alberghiero di Chianciano Terme che portano Siena sul podio nazionale della cucina. Le ragazze hanno impressionato i giudici del concorso “Le donne nell’arte del flambè”, la quinta edizione del campionato italiano per professioniste e studentesse di cucina alla fiamma. Le finali si sono tenute a Grado, comune che si trova in Friuli Venezia Giulia, dove si è tenuto anche l’annuale congresso di Amira, l’associazione dei maître che ha organizzato la competizione. A fine ottobre le sduentesse dell’Alberghiero avevano vinto la semifinale territoriale contro l’istituto Ricasoli di Colle val d’Elsa che si era tenuta al castello di Modanella, nel comune di Rapolano Terme. Ieri invece è arrivato il riconoscimento nazionale ed una grande soddisfazione per loro e per il fiduciario provinciale di Amira Gaetano De Martino, un severo e attento osservatore della disciplina e delle capacità dei futuri maitres, sommelier e chef.

