Crolla un albero sulla Siena-Firenze, traffico bloccato

Il maltempo che si è abbattuto sulla Regione Toscana sta già causando i primi danni. Le raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla Regione hanno fatto cadere sulla Siena-Firenze un albero ed il traffico, come rende noto La Nazione, è completamente bloccato tra San Casciano e Impruneta. I vigili del fuoco sono sul posto per liberare la strada. Intanto “a causa del maltempo sono stati interrotti i collegamenti con l’Elba e Capraia, sono in contatto con la Protezione Civile Regionale per monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, continuiamo a essere prudenti”, lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Per la giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento e mareggiate e giallo per quanto riguarda neve e rischio idrogeologico. Il codice arancione interessa l’intero litorale toscano (tranne la Lunigiana dove rimane giallo) e le isole e sarà in vigore fino alle 13