Croce Rossa, screening oculisti e cardiologici nella struttura di via del Poggio

Screening oculistici di base, rilevazione della pressione oculare e misurazione della vista, con eventuale prescrizione degli occhiali: i controlli saranno fatti in occasione della settimana CRI dalla Croce Rossa di Siena il prossimo sabato 13 maggio. A supportare le infermiere volontarie, presenti nella struttura della Croce Rossa senese in via del Poggio 22, ci sarà la dottoressa Marilena Sansone, medico oculista e volontari CRI. “Si raccomanda di portare precedenti referti per una migliore valutazione”, è l’appello della Croce Rossa. Sabato 2o maggio invece verrà eseguito Ecg e rilevazione delle pressione – screening cardiologici di base – dal cardiologo dottor Rodolfo Gentilini. Si potrà prenotare l’appuntamento via Whatspp al 3393250153. Massimo dieci persone per ogni giorni di visita gratuita. Ogni sabato inoltre, dalle 14.30 alle 19.30, la Croce Rossa tiene una stanza adibita ad ambulatorio come postazione disponibile per informazioni o pre emergenze.