Crisi e bollette, il Comune raduna il gruppo di esperti e punta a erogare le risorse da novembre

Erogare i primi fondi già a partire novembre: si sarebbero dati questo obiettivo i membri del tavolo di esperti che si sta occupando della gestione del milione e 344mila euro stanziato da palazzo pubblico per affrontare la crisi ed il caro bollette. Stasera si è tenuto il primo incontro in Comune. Proposte concrete non sarebbero emerse in questa riunione ed anzi si è invece preferito fare un vaglio di quelle che sono state le criticità del territorio, una prima analisi complessiva che permetta di capire dove intervenire. Alcune idee sarebbero state comunque prese in esame, come quella di implementare i servizi ed i programmi informatici del Comune per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e quella di coinvolgere enti locali, come Fises o Microcredito di solidarietà per aiutare, per esempio, le imprese messe in difficoltà dai rincari. Già nella prossima settima potrebbe essere convocato un nuovo incontro.