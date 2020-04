Cral Mps, raccolti 30mila euro per aiutare gli ospedali della Toscana

“In questo momento così particolare per tutti noi, in cui l’emergenza sanitaria da coronavirus sta stravolgendo le nostre abitudini ed è fronte di grande preoccupazione, come Cral di Siena del gruppo Montepaschi ci siamo posti il problema di come poter aiutare concretamente tutti coloro che stanno lottando in prima linea per debellare quanto prima questa terribile emergenza”. Lo comunica il presidente dell’associazione Marco Bartolommei

Il 19 marzo il Cral ha proposto ai soci di “farsi partecipi della Campagna di raccolta fondi promossa dalla Regione Toscana, Sostieni gli ospedali della Toscana. In pratica, il Cral ha avuto il ruolo di collettore delle offerte da destinare all’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar).La risposta dei nostri 3.400 Soci è stata forte ed appassionata e sono affluite donazioni individuali anche molto significative, consentendoci di raggiungere un importo di notevole importanza”.

“Abbiamo infatti versato la somma complessiva di 30mila euro a favore di ESTAR che è l’ente delegato dalla Regione Toscana – prosegue Bartollommei-all’acquisto di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, camici, tute, visiere, occhiali, guanti, gel per disinfezione mani, letti, ventilatori, ecc. che saranno distribuiti alle Aziende Sanitarie secondo i fabbisogni e le indicazioni della Regione”.

“E’ quindi doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno avvertito l’importanza di aderire alla nostra proposta, con una piccola o grande somma, per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – conclude-.Quando è necessario, i montepaschini ed i loro familiari hanno sempre un cuore grande!”.