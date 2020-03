Italiazonaprotetta: Siena – giorno 5

Giorno numero cinque. Uno strano sabato dove non si vedono senesi a zonzo per le strade della città anche se dalle finestre dei palazzi in tanti partecipano inizia al flashmob per applaudire l’Italia che non molla: medici, infermieri, specialisti, ma anche tutti quei lavoratori che non possono restare a casa. Grazie a loro possiamo sentirci tutti un po’ più al sicuro. Il nostro video quotidiano stavolta l’abbiamo pensato per raccontare anche noi stessi, quello che stiamo facendo in questi giorni e in questi momenti difficili.Non mancano le vostre testimonianze che potete inviare al numero 3401640273 e che verranno quotidianamente pubblicate sul nostro giornale. Vi ricordiamo, inoltre, che potete seguirci anche su Instagram all’account @sienanews_official.

La foto più bella di stamani arriva dalla contrada della Tratuca, dal rione di Castelvecchio arriva un vero e proprio inno alla vita. La forza dell’amore e della vita passa sempre sopra a tutto. Auguri ai bambini che nascono in questo periodo, saranno dei grandi guerrieri. A darci il suo messaggio oggi c’è stato anche l’Arcivescovo Lojudice, ullo sfondo il Duomo, splendido più che mai nonostante il silenzio e il vuoto di questi giorni. In questo clima di preoccupazioni, il nostro vescovo ci invita a non perdere la speranza.

Sul fronte dell’informazioni oggi è stata una giornata ricca di lavoro. In Italia i guariti aumentano esponenzialmente ma lo fanno anche i contagi ( link qui). Anche la Toscana vive un momento difficile, oggi i casi registrati nella nostra regione sono 160 ( link qui) e si registrano nuovi casi anche a Siena, ma dal policlinico Le Scotte (link qui) alla sanità nazionale (link qui) fino ai militari (link qui) c’è una nazione che unita risponde all’emergenza. Emanuele Montomoli questa mattina nell’ormai consueta diretta di Siena News per approfondire il tema dell’emergenza covid19 ha dato il proprio avvertimento (link qui). Siena che vive di appuntamenti non soltanto palieschi, si sarebbe preparata a celebrare il proprio ‘capodanno’ il prossimo 25 marzo. Il sindaco domani con l’Arcivescovo per la Messa e per concordare l’evento ma soprattutto a dimostrazione dell’unione di tutta la città con Maria Vergine( link qui).

