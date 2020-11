Covid, Valgimigni (Asp città di Siena): “Zero positivi nelle nostre Rsa”

“Nelle nostre strutture siamo tranquilli, nelle rsa dell’Asp Città di Siena non ci sono positivi“, lo ha detto in videoconferenza il presidente dell’azienda di servizi alle persone Mario Valgimigni. Qualche settimana fa dalla struttura del Campansi era giunta la notizia di un caso di positività tra gli ospiti “ma era un falso positivo ad un tampone”, chiarisce Valgimigli che poi ha ricordato come l’azienda si sia mossa subito per fare una campagna di tamponi agli operatori e ai pazienti. Valgimigli ha poi fatto sapere che nelle strutture gestite dall’azienda “verranno fatti tamponi ogni 15 giorni al personale e agli operatori”.