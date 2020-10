Covid, studente positivo all’Agrario. Il preside: “Tanti professori in isolamento, orario ridotto per alcune classi”

Coronavirus, c’è un nuovo alunno positivo nel comune di Siena. Uno studente dell’istituto agrario Ricasoli di Siena è stato colpito ed il contagio è dovuto ad un contatto con un caso precedente fuori dalla struttura. Il ragazzo, che frequenta la prima superiore, è asintomatico e sta bene e la sua classe si trova ora in isolamento domiciliare. “Abbiamo predisposto le procedure di sanificazione e di sicurezza per prevenire il contagio – dice il dirigente scolastico dell’istituto Tiziano Neri-. La classe e una decina di professori sono in quarantena. Attiveremo la Dad, procedura sperimentato anche se con la scuola aperta ci saranno alcune difficoltà dovute alla velocità della rete”.

“Con la mancanza di questi professori, sono più di dieci, quelli in isolamento. La loro mancanza porterà per gli altri studenti ad una riduzione dell’orario. Rimoduleremo l’orario per un numero di classi significativo”, conclude Tiziano Neri