Covid, sospesa la didattica in presenza nella scuola di Pianella

“Abbiamo ritenuto cautelativamente opportuno, adottare apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola elementare “G. Rodari” di Pianella a far data dal 10 novembre 2020 compreso e fino al 22 novembre 2020 compreso”, lo rende noto il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi. Per la struttura l’Asl sud est “a emesso provvedimento di isolamento fiduciario di intere classi per un numero complessivo di 86 bambini che fanno parte di 6 classi su 8, oltre a 3 insegnati” ed inoltre “l’indisponibilità del 60% del corpo docente, e di gran parte degli alunni, rende di fatto impossibile la prosecuzione delle attività scolastiche in presenza”, questi i motivi che hanno portato all’ordinanza odierna. “l’indisponibilità del 60% del corpo docente, e di gran parte degli alunni, rende di fatto impossibile la prosecuzione delle attività scolastiche in presenza”, fa sapere Nepi.