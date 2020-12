Covid, sono due infermiere le prime vaccinate in Toscana

Sono arrivate alle 8 di stamattina, domenica 27 dicembre, all’ospedale fiorentino di Careggi le prime dosi ‘toscane’ del vaccino anti covid, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e degli assessori Simone Bezzini e Monia Monni. Proprio a Careggi sono avvenute le prime somministrazioni. “Elena e Simona sono le prime vaccinate in Toscana. Entrambe infermiere da mesi in prima linea nei reparti Covid, sono il simbolo della nostra coraggiosa Toscana che combatte e si cura per rialzarsi più unita di sempre”, rende noto il presidente della regione Eugenio Giani. L’assessore regionale alla salute Simone Bezzini è atteso a metà mattinata al policlinico Le Scotte di Siena dove arriveranno i primi 50 vaccini che saranno iniettati al personale di Aou senese e Asl sud est