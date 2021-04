Covid, sono 85 i nuovi positivi in provincia di Siena

Il numero dei nuovi casi di positività al covid nell’Asl Toscana sud est è di 216 unità, di cui 85 in provincia di Siena, 96 in quella di Arezzo, 31 nel grossetano e 4 extra Usl. Nella provincia di Siena si registrano 14 nuovi casi nel capoluogo, 11 a Poggibonsi, 7 a Colle di Val d’Elsa, 6 ad Asciano, Radicondoli e Sarteano, 4 a Casole d’Elsa, 3 a Chianciano Terme, Rapolano Terme, San Gimignano, Sinalunga e Torrita di Siena, mentre sono dieci i comuni con 1 o 2 positivi.

I pazienti ricoverati nell’area degenza covid dell’ospedale San Donato di Arezzo sono 109, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva. Nell’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 54 i ricoverati in degenza covid, mentre sono 18 i soggetti in terapia intensiva. I guariti sono 92 ad Arezzo, 50 a Siena e 35 a Grosseto.

In merito alle varianti la Usl fa sapere che in tutta la Toscana sud est si registrano 19 casi di variante brasiliana: 16 ad Arezzo, 1 a Siena e 2 a Grosseto. Infine, sono 14 i casi di variante inglese: 10 ad Arezzo e 2 a Siena e Grosseto.