Covid, sono 82 i ricoverati alle Scotte di Siena. In Toscana 6.648 nuovi positivi

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 82, di cui 5 in terapia intensiva, 25 nel setting di media intensità, 49 in degenza ordinaria e 3 in area pediatrica. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 6 ingressi, 1 dimissione e 2 decessi.

Del totale dei pazienti, 27 provengono dall’area senese, 22 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese, 21 dall’alta Valdelsa, 5 dalla provincia di Grosseto, 4 dalla provincia di Arezzo e 3 dalla provincia di Firenze.

I ricoverati ultraottantenni sono 31, di cui 13 vaccinati. 25 sono i ricoverati tra i 65 ed i 79 anni, di cui 15 vaccinati. I ricoverati tra i 50 ed i 64 anni sono 18, di cui 9 vaccinati. I degenti tra i 35 ed i 49 anni sono 5, di cui 3 vaccinati. Infine, nessun paziente ha tra i 19 e 34 anni, mentre 3, non vaccinati, hanno meno di 18 anni. Sono 42 i ricoverati che non hanno effettuato neanche una dose di vaccino, pari al 51% del totale.

In Toscana sono 6.648 i casi di positività al coronavirus, in più rispetto a ieri, di cui 3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 646.868, pari al 83,1% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 15.723 tamponi molecolari e 40.475 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 9.688 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, di cui il 68,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 123.255, il 6,2% in meno rispetto a ieri.