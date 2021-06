Covid, sono 6 i nuovi positivi in provincia di Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est comunica che i nuovi positivi in tutta l’area sono 15: 4 in provincia di Arezzo, 6 a Siena e 5 a Grosseto. Per quanto riguarda la provincia senese i casi che afferiscono a Siena sono 2, altrettanti a Montepulciano, mentre i rimanenti sono divisi equamente tra Cetona e Sinalunga.

I ricoverati in area covid dell’ospedale San Donato di Arezzo sono 4, mentre sono 11 i degenti covid all’ospedale della Misericordia di Grosseto, dove si contano anche 2 soggetti in terapia intensiva. Tra il 22 ed il 24 giugno, peraltro, sono stati registrati 2 casi di variante brasiliana (uno ad Arezzo ed uno a Grosseto) ed un caso di variante inglese a Siena. Infine, le persone positive attualmente in carico all’Asl sono 176 nell’aretino, 126 su Siena e 262 nel grossetano.