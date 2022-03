Covid, sono 356 i nuovi positivi in provincia di Siena. Alle Scotte 63 ricoverati

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area vasta sono 1.045, di cui 356 in provincia di Siena. Le nuove positività, poi, sono 367 in provincia di Arezzo e 213 a Grosseto e 109 extra Usl. Per quanto riguarda i casi nel senese, sono 86 i nuovi positivi nel capoluogo, 26 a Sinalunga, 24 a Poggibonsi e 16 a Chiusi e Torrita di Siena.

Di seguito la tabella completa:

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 5 Asciano 11 Buonconvento 2 Casole D’Elsa 3 Castellina In Chianti 6 Castelnuovo Berardenga 9 Castiglione D’Orcia 2 Cetona 3 Chianciano Terme 5 Chiusi 16 Colle Di Val D’Elsa 19 Gaiole In Chianti 6 Montalcino 14 Montepulciano 14 Monteriggioni 15 Monteroni D’Arbia 10 Monticiano 14 Murlo 2 Pienza 10 Poggibonsi 24 Rapolano Terme 3 San Casciano Dei Bagni 2 San Gimignano 5 San Quirico D’Orcia 6 Sarteano 1 Siena 86 Sinalunga 26 Sovicille 17 Torrita Di Siena 16 Trequanda 4

I ricoverati in degenza covid sono 19 all’ospedale della Misericordia di Grosseto (6 in terapia intensiva) e 22 all’ospedale San Donato di Arezzo (3 in terapia intensiva). Le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 3.422 ad Arezzo, 3.050 su Siena e 2.124 nel grossetano. All’interno dell’Asl i ‘contatti stretti’ sono 2.534.

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 63, di cui 2 in terapia intensiva, 32 nel setting di media intensità, 28 in degenza ordinaria e 1 in area pediatrica. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 6 ingressi, 1 dimissione ed 1 decesso.

Del totale dei pazienti, 22 provengono dall’area senese, 19 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese, 13 dall’alta Valdelsa, 3 dalla provincia di Firenze, 2 dalla provincia di Grosseto, 1 dalla provincia di Arezzo, 1 da Pisa, 1 dal Lazio ed 1 dalla Calabria.

I ricoverati ultraottantenni sono 32, di cui 23 vaccinati. 13 sono i ricoverati tra i 65 ed i 79 anni, di cui 10 vaccinati. I ricoverati tra i 50 ed i 64 anni sono 15, di cui 5 vaccinati. I degenti tra i 35 ed i 49 anni sono solo 2, di cui 1 non vaccinato. Infine, nessun paziente rientra nella fascia d’età 19-34 ed 1 ha meno di 18 anni e non risulta mai vaccinato.

In Toscana sono 2.918 i casi di positività al Coronavirus più rispetto a ieri, di cui 676 confermati con tampone molecolare e 2.242 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 821.109, pari al 95,6% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 8.041 tamponi molecolari e 25.606 tamponi antigenici rapidi, di questi l’8,7% è risultato positivo. Sono invece 6.058 i soggetti testati oggi con tampone antigenico o molecolare, di cui il 48,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.783, il 7,3% in meno rispetto a ieri.