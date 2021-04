Covid, sono 33 i nuovi positivi nel comune di Siena

I nuovi positivi al covid nell’Asl Toscana sud est sono 188, di cui 75 in provincia di Siena, 85 in quella di Arezzo, 27 su Grosseto ed un extra Usl. Di seguito i nuovi casi per comune nella provincia di Siena:

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 1 Asciano 3 Buonconvento 1 Casole D’Elsa 1 Chiusi 2 Colle Di Val D’Elsa 8 Montalcino 2 Montepulciano 2 Monteriggioni 2 Monteroni D’Arbia 2 Pienza 1 Poggibonsi 10 Radicondoli 2 Rapolano Terme 1 San Quirico D’Orcia 1 Sarteano 2 Siena 33 Torrita Di Siena 1

I posti letto occupati in degenza Covid al San Donato di Arezzo sono 107, mentre sono 19 quelli in terapia intensiva. I malati all’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 34, mentre sono 15 quelli in terapia intensiva. Le persone positive attualmente in carico sono 1.795 su Arezzo, dove si registrano 62 guarigioni, 1.558 nel senese, che ha 38 guariti, e 748 a Grosseto che conta 34 guariti. I tamponi effettuati sono 1.092 nell’aretino, 933 in provincia di Siena e 520 nel grossetano.