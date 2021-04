Covid, sono 185 i nuovi positivi nella Toscana sud est

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che sono 185 i nuovi positivi in tutta l’area, di cui 64 nella provincia di Siena, 97 in quella aretina, 20 in quella di Grosseto e 4 extra Usl. I nuovi casi di positività nel comune di Siena sono 11, così come a Poggibonsi, 9, invece, i casi a Colle di Val d’Elsa, 7 a Sarteano, 5 a Montepulciano e Sovicille, 3 a Monteriggioni e ci sono altri nove comuni con 1 o 2 positivi.

I ricoverati in degenza covid al San Donato di Arezzo sono 106, 23 quelli in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 56 i pazienti in degenza covid mentre sono 15 quelli in terapia intensiva. Si contano, inoltre, 37 guariti in provincia di Arezzo, 53 a Siena e 43 in quella di Grosseto.

Infine, sono 11 i casi di variante registrati nell’area Toscana sud est: 6 casi di variante inglese su Arezzo e 2 su Grosseto, 2 casi di variante brasiliana nell’aretino ed un unico caso di variante sudafricana sempre nella provincia aretina.