Covid, sono 142 i nuovi positivi nella Toscana sud est

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che sono 142 i nuovi positivi: 65 in provincia di Arezzo, 53 a Siena, 23 nel grossetano ed uno extra Usl. Di seguito si riportano i nuovi casi per comune nella provincia di Siena.

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 2 Asciano 3 Castelnuovo Berardenga 1 Colle Di Val D’Elsa 6 Montepulciano 1 Monteriggioni 5 Monteroni D’Arbia 2 Poggibonsi 5 Rapolano Terme 1 San Gimignano 5 Siena 11 Sinalunga 3 Sovicille 4 Torrita Di Siena 4

I pazienti in reparto covid al San Donato di Arezzo sono 80, mentre sono 15 quelli in terapia intensiva. All’ospedale della Misericordia di Grosseto si contano 32 pazienti in area covid e 11 in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi in carico all’Asl sono 1.519 ad Arezzo, 1.276 a Siena e 558 a Grosseto. Si contano, inoltre, 98 guariti in tutta l’area. Infine si contano 163 persone positive fra gli utenti scolastici nel mondo scolastico comprendendo anche i ricoveri: 100 su Arezzo, 46 su Siena e 10 a Grosseto.