Covid, sono 141 i ricoverati alle Scotte, 1.988 in tutta la Toscana

I pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena oggi sono 141, di cui 19 in terapia intensiva e 44 in media intensità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 ingressi, 6 dimissioni e 1 decesso. I pazienti provenienti dall’area senese sono 56, 38 dall’alta Valdelsa, 32 da Valdichiana, Amiata e Valdorcia, 6 da empolese e Valdarno inferiore, 2 da Arezzo, 2 da Barberino e Tavarnelle, 2 dal Valdarno, 1 da Livorno, 1 da Alta val di Cecina e Valdera ed 1 dall’Umbria.

Questa mattina, sui nostri canali, Barretta aveva dichiarato: “Per il momento i posti liberi sono 21, in terapia intensiva abbiamo a disposizione 8 posti letto”. Sempre Barretta ha spiegato: “Con il direttore dell’Asl Antonio D’Urso abbiamo concordato che, in caso di saturazione delle Scotte, la sud est sarà pronta ad aprire una terapia intensiva aggiuntiva nei presidi del territorio. Io ho consigliato Nottola, ma ancora non conosco i dettagli della sua scelta”.

I ricoverati in tutta la Toscana sono invece 1.988, di cui 284 in terapia intensiva: ieri i ricoverati erano 1.992. I decessi a livello regionale sono 33: 20 uomini e 13 donne con un’età media di 79 anni. Sono 1.309 i nuovi positivi rilevati nella Regione, che porta a oltre 206mila i casi totali di positività al covid. I guariti raggiungono, invece, quota 173.045 (pari all’83,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 28.160, lo 0,2% in meno rispetto a ieri.

Oggi sono stati eseguiti 15.031 tamponi molecolari e 11.063 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 9.095 i soggetti testati oggi con tampone antigenico o molecolare (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,4% è risultato positivo. Sono 744 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 347 nel nord ovest e 218 in quella sud est.

I casi complessivi sono 56.225 a Firenze, 400 in più rispetto a ieri, 18.540 a Prato, 158 in più, 19.453 a Pistoia, 151 in più, 11.840 a Massa Carrara, 58 in più, 21.576 a Lucca, 113 in più, 25.667 a Pisa, 117 in più, 15.341 a Livorno, 94 in più, 18.992 ad Arezzo, 102 in più, 11.321 a Siena, 85 in più, 7.389 a Grosseto, 31 in più. Infine, si registrano 555 casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.