Covid, sono 136 i ricoverati alle Scotte di Siena

All’ospedale Santa Maria alle Scotte sono 136 i ricoverati in area covid. Di questi, 16 sono ricoverati in terapia intensiva e 47 in media intensità. Inoltre, si registrano 3 pazienti ricoverati covid nel dipartimento della donna e del bambino: 2 degenti pediatrici ed una donna in ostetricia. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 7 ingressi, 7 dimissioni ed un decesso.

I pazienti in area covid sono 61 provenienti dall’area senese, 35 dalla valdichiana senese, amiata e valdorcia, 34 dall’alta valdelsa, 3 da empolese e valdarno inferiore, 2 dal valdarno aretino, 1 dalle zone di: Barberino e Tavarnelle, Alta Val di Cecina e Valdera, da Campagnatico e Montespertoli.