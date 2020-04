Montomoli: “A Siena solo il 2% dei test sierologici positivi a Covid-19”

“Abbiamo studiato, grazie all’Aou senese che c’ha donato alcuni sieri avanzati dal laboratorio, un migliaio di soggetti che sono andati a fare le analisi del sangue e siamo andati a dosare gli anticorpi contro il coronavirus”. A parlare è l’epidemiologo e fondatore di VisMederi Emanuele Montomoli che durante la consueta diretta per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 con Siena News ha fatto anche un importante annuncio.

Sulle ricerche che sta facendo insieme all’Università di Siena per capire quante persone hanno già avuto il Covid19 Montomoli ha spiegato di avere ” verificato i campioni” e di aver ” trovato una percentuale di persone che hanno avuto il covid-19 intorno al 2%. Questo vuol dire che il 98% di cittadini sono ancora suscettibili alla malattia”. Ciò per Montomoli significa che “in un mese non si potrà trovare il 50% delle persone immunizzata“.

L’ultima affermazione il docente l’ha dettai n merito a uno studio condotto per dare una risposta a quando sarà il giorno dei possibili zero casi in Toscana “Il 5 maggio( data di cui si parla in questo studio ndr.)magari qualcosa potrà essere riaperto ma continueremo ad avere nuovi contagi. Con questo virus dovremo conviverci proprio come con l’influenza – questo tema Montomoli l’ha ribadito più volte”. Gli argomenti affrontati dal Ceo di VisMederi sono stati tantissimi stamattina – numeri, prospettive, ricerca, vaccini- cosi come tantissime sono state le domande a cui ha risposto. Potrete ritrovare tutto di seguito nell’intervista completa: