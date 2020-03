Covid-19, verso i 4mila casi in Italia ma i guariti sono oltre 500

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha appena rilasciato il bollettino riguardante il numero dei contagi del Coronoavirus. In Italia crescono i guariti, sono 523 soggetti (+109), Crescono anche i contagi: 3916 soggetti . I decessi di oggi sono 49 come ricorda il capo della Protezione Civile

Pianese – L’U.S. Pianese comunica sul proprio sito che l’opera di bonifica di tutti i locali dello stadio “Comunale” di Piancastagnaio (uffici, spogliatoi, palestra, magazzino, servizi igienici, ecc.), effettuata il 4 marzo 2020, è stata completata nelle 48 ore di chiusura previste dalle normative vigenti. Pertanto da domani, 7 marzo 2020, gli ambienti saranno nuovamente aperti al personale e agli atleti, fermo restando quanto contemplato dal DPCM del 4 marzo 2020.

Toscana, i numeri –Dall’ultimo monitoraggio di ieri, sono in tutto 18 (+29,5% rispetto a ieri) i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 3 nel laboratorio di Careggi (tutti da Firenze come provincia di segnalazione), 11 nel laboratorio di Pisa (3 da Pisa, 2 da Livorno, 2 da Lucca, 4 da Massa Carrara), 4 nel laboratorio di Siena (2 da Arezzo, 2 da Siena).