Con solo 2 nuovi casi di positivi al covid nelle ultime 24 ore la provincia di Siena è vicina a toccare il contagio zero, un traguardo che è raggiungibile da tutta la area vasta sud est dove i nuovi positivi sono 3. In provincia sono stati effettuati 290 tamponi ed il tasso di positività è dello 0,7%. Attualmente, nel nostro territorio, l’Asl ha in carico 81 persone contagiate, di cui 66 a domicilio. I cittadini in quarantena perché contatto stretto sono 114 e le guarigioni odierne sono 8.