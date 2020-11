Covid, scendono i nuovi casi nel Senese: oggi sono 60

Covid, scendono i nuovi casi in provincia di Siena: oggi sono 60. Sono 320 i casi nella Asl sud est, 111 i debolmente positivi al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività – 7 sono di Siena-. Tanti i contagi a Colle Val d’Elsa(16), Poggibonsi (14), Siena (10). Sono 143 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Nella Asl sud est si contano 187 positivi nella provincia di Arezzo, 71 nella provincia di Grosseto e 5 nuovi casi extra asl. All’interno dell’azienda ci sono per’ora 7.379 persone già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.I positivi in carico sono 4.402 a domicilio, 33 presso le strutture di Cure Intermedie e 33 presso l’albergo sanitario.

Negli ospedali Covid –Ci sono 34 ricoverati presso le Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 90 presso le Malattie infettive e 18 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.620 tamponi.

PROVINCIA DI SIENA (60 nuovi casi):

Comune di sorveglianza Asciano:

Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Castelnuovo Berardenga:

Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 44 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Chiusi:

Donna di 77 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Colle Di Val D’Elsa:

Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 46 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 82 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Montalcino:

Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 35 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Montepulciano:

Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

Donna di 20 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 79 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Monteroni D’Arbia:

Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Montepulciano

Uomo di 81 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Murlo

Donna di 69 anni Ricovero Extra-Usl, contatto di caso

Comune di sorveglianza Piancastagnaio:

Uomo di 26 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Poggibonsi: Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 37 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 40 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Rapolano Terme:

Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza San Gimignano:

Uomo di 21 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 25 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 57 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

Uomo di 76 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sarteano:

Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Siena:

Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare

Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare

Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Uomo di 69 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Sinalunga:

Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare