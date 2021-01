Rispetto a ieri meno della metà dei nuovi casi con più della metà dei tamponi processati. Torna a scendere la curva del contagio nella provincia di Siena: oggi sono 33 i positivi e per i quali sono stati effettuati 528 tamponi. Le persone in carico sono 573, a domicilio 444. Si registrano 12 guarigioni. Quasi la metà dei contagi odierni viene da Siena dove i nuovi casi sono 16, sono sei i comuni che registrano infezioni in questa domenica 4 gennaio.