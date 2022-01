Covid, salgono a 97 i ricoverati alle Scotte di Siena

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 97, di cui 5 in terapia intensiva, 41 nel setting di media intensità, 50 in degenza ordinaria e 1 in area pediatrica. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 12 ingressi, 6 dimissioni e 2 decessi.

Del totale dei pazienti, 37 provengono dall’area senese, 26 da Amiata, Val d’Orcia e Valdichiana senese, 23 dall’alta Valdelsa, 4 dalla provincia di Arezzo, 3 dalla provincia di Firenze, 2 dalla provincia di Pisa, 1 da Grosseto ed 1 da Salerno.

I ricoverati sono perlopiù ultraottantenni, 40, di cui 15 vaccinati. 31 sono i ricoverati tra i 65 ed i 79 anni, di cui 17 vaccinati. I ricoverati tra i 50 ed i 64 anni sono 16, di cui 9 vaccinati. I degenti tra i 35 ed i 49 anni sono 5, di cui nessuno è vaccinato. Infine, 2 pazienti hanno meno di 18 anni d’età (di cui nessuno vaccinato) e 3 hanno tra i 19 e 34 anni, uno è vaccinato. Sono 55 i ricoverati che non hanno effettuato neanche una dose di vaccino, pari al 57% del totale.

In Toscana sono 13.720 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus (5.894 confermati con tampone molecolare e 7.826 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 2,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 440.184, pari al 70,1% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Sono invece 18.278 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, di cui il 75,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.991, il 2,1% in più rispetto a ieri.