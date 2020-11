Covid, Rappuoli: “Vaccini e anticorpi monoclonali nel 2021 ci ridaranno la nostra libertà”

“Nel 2021 saremmo capaci di controllare la pandemia da covid grazie ai vaccini e agli anticorpi monoclonali”, lo ha detto in una videoconferenza il microbiologo e scienziato senese Rino Rappuoli ospite all’Accademia dei Fisiocritici per parlare di vaccini e anticorpi monoclonali che verranno usati contro il coronavirus. “Di solito ci vogliono 10-15 anni per fare un vaccino, come è possibile averlo fatto in un anno – si chiede Rappuoli-? Grazie alla tecnologia e agli investimenti del settore pubblico. Oggi stanno esplodendo nuove biotecnologie che stanno cambiando il modo con cui facciamo il vaccino. Siamo capaci di fare cose che fino a 10-15 anni non eravamo capaci di immaginare e tra 5-10 faremo altre cose che ora non ci sognano nemmeno”. Parlando del covid e della sua città, Siena, Rappuoli ha detto che “la pandemia può mettere in ginocchio economie e sistemi sociali nel giro di pochi mesi- spiega Rappuoli-. Il Facciatone del Duomo per me è il monumento alle malattie infettive più grande che sia mai stato costruito. Ci deve ricordare che non siamo mai pronti per le pandemia, Se non investiamo in prevenzione queste possono essere devastanti”.