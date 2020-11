Grandi passi avanti nella corsa al vaccino contro il covid, oggi il colosso americano Pfizer ha annunciato che, nei test finali, il suo candidato vaccino è efficace al 95% e non ha avuto effetti collaterali gravi. Si tratta della prima serie di risultati completi di una sperimentazione in fase avanzata, come rileva il ‘New York Times’. Inoltre Pfizer e Biontech starebbero pianificando di richiedere l’autorizzazione di emergenza alla Food and Drug Administration americana “entro pochi giorni”