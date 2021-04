Covid, oggi sono 264 i nuovi positivi nell’Asl Toscana sud est

Il numero dei casi positivi comunicato dal Asl Toscana sud est è di 264 per tutta l’area, così suddiviso: 117 per la provincia di Arezzo, 98 per quella di Siena, 48 per Grosseto ed 1 extra Usl. Di seguito i nuovi casi per comune della provincia di Siena.

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 6 Buonconvento 4 Castelnuovo Berardenga 6 Castiglione d’Orcia 1 Colle di Val d’Elsa 14 Montepulciano 3 Monteriggioni 4 Monteroni d’Arbia 11 Poggibonsi 12 Radicondoli 3 Rapolano Terme 2 San Quirico d’Orcia 7 Sarteano 3 Siena 13 Sinalunga 2 Sovicille 5 Torrita di Siena 2

I malati in degenza covid al San Donato di Arezzo sono 106, mentre sono 22 quelli in terapia intensiva. I malati in area covid all’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 46, mentre sono 15 quelli in terapia intensiva. Il numero dei soggetti attualmente in carico all’Asl Toscana sud est è di 1857 per Arezzo, dove i guariti sono 51, 1487 per Siena, a quota 59 guariti e 778 per Grosseto che conta invece 41 guariti.

Infine i nuovi casi di varianti sono 12 in tutta l’area: 10 su Arezzo (1 inglese e 9 brasiliana), 1 solo caso di variante inglese a Siena ed 1 caso di variante brasiliana a Grosseto.