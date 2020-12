Covid, nuovi tamponi al Campansi: positivi 5 ospiti e 2 operatori

“A seguito di una nuova serie di tamponi eseguiti lunedì 21 dicembre sugli operatori e sugli ospiti della RSA Pietro di Domenico (Campansi), sono risultati positivi ulteriori 5 ospiti e 2 operatori”. Lo rende noto il Comune in comunicato. “Tutti gli altri ospiti del reparto sono risultati nuovamente negativi al tampone – continua il testo-Le persone a cui è stata riscontrata positività al tampone sono state isolate, come da protocollo, vengono monitorate costantemente e non presentano alcun sintomo. Da quanto risulta alla struttura, gli ospiti ricoverati negli ultimi due giorni presso il presidio di Abbadia San Salvatore stanno bene”. Il Comune conclude “tutto il personale del Campansi prosegue ininterrottamente a lavorare per garantire la massima sicurezza ed il miglior benessere degli ospiti”.