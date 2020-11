Covid, nuovi casi ancora in discesa nel Senese: oggi sono 80

Covid, trend in discesa nel Senese: si abbassa la curva dei contagi, oggi sono 80. Rispetto ai numeri della prima parte della scorsa settimana però il dato rimane ampiamente superiore, più di 30 nuovi casi in più.Il maggior numero dei casi (24) nel nostro territorio si trova nella fascia d’età che va da 19 a 34. Nuovi contagi in 14 comuni della provincia , quelli più colpiti sono quello di Siena con 27nuovi casi, seguito dagli 11 di Poggibonsi. In provincia oggi sono stati effettuati 1320 tamponi. Nel Senese l’Asl ha al momento in carico 1366 pazienti positivi – 1228 di questi sono in isolamento domiciliare-. E’ di 2418 il numero di contatti stretti per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare. I nostri guariti sono 36 e a Nottola i pazienti ospitati restano 6