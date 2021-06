Covid, nessun ingresso oggi alle Scotte di Siena: i ricoverati sono 16

All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena non si sono registrati ingressi o dimissioni nelle ultime 24 ore: i pazienti ricoverati, quindi, sono 16. Di questi, 7 sono pazienti in terapia intensiva e 8 in media intensità. I pazienti provengono da alta Valdelsa, 8, mentre 4 provengono dall’area senese ed 4 da Val di Chiana senese.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 52.336 vaccinazioni, di cui 10.473 prime dosi per i sanitari, 9.871 seconde dosi per i sanitari, 24.880 prime dosi per i pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla regione Toscana e 7.112 seconde dosi per i pazienti fragili.

Sono 55 i nuovi casi positivi in Toscana, che portano a 243.864 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 233.747, pari al 95,9% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 6.354 tamponi molecolari e 6.378 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 3.985 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, di cui l’1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.270, pari allo 0,5% in meno rispetto a ieri.