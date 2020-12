Covid, nessun cambio di fascia per la Toscana: la Regione resta in zona arancione

Nonostante l’indice Rt pari a 0,81 non c’è stato nessun cambio di zona per la nostra Regione che resta dunque in zona arancione. La Toscana dovrebbe addirittura aspettare dieci giorni e potrebbe rientrare in zona gialla nel periodo più vicino al 25 dicembre e, purtroppo, anche alle restrizioni previste dall’ultimo Dpcm in materia di contrasto al covid. Il Ministro della salute Speranza firmerà l’ordinanza “si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre”, si legge in una nota stampa del Ministero della Salute.