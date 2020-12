Covid: nel Senese solo l’1% dei tamponi è positivo, 88 ricoveri alle Scotte

Undici nuovi casi su 868 tamponi – il 1,2% è positivo. Sono i dati del bollettino giornaliero dell’Asl sud est per la provincia di Siena. Dieci i comuni colpiti nel Senese, ma tutti con meno di due casi. Sono 888 la persone prese in carico, 624 sono a domicilio, 2057 le persone in quarantena perché contatti di casi. Sono 45 le guarigioni.

Alle Scotte sono 88 i pazienti ricoverati. Purtroppo si registra una vittima, ma si ricorda che i decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale. Degli 88 pazienti 14 sono in terapia intensiva e 16 sono con assistenza respiratoria tramite casco. Rispetto a ieri si sono registrati 3 nuovi ingressi e 3 dimissioni, questa è la distribuzione: 64 in area Covid; 10 in Malattie infettive; 14 in Area dipartimentale-Medicina interna.

Provenienza dei pazienti:

– Area senese: 43

– Alta Valdelsa: 21

– Valdichiana senese: 12

– Amiata/Val d’Orcia: 5

– Perugia: 2

– Prato: 2

– Firenze: 1

– Arezzo: 1

– Barberino/Tavarnelle: 1