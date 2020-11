Covid, nel Senese i guariti superano i nuovi casi: 65 a 58

Sono venti i casi di covid in meno nel Senese rispetto a ieri: oggi si contano 58 nuove positività, anche se i tamponi processati sono poco più di 1000. Le classi di età che contano più contagi (15) sono quelle che vanno da 19 a 34 anni e da 50 a 64. Rispetto all’inizio della settimana Siena però conferma un trend di decrescita nel contagio. Diciassette comuni sono colpiti, Siena e Colle Val d’Elsa hanno rispettivamente 10 nuovi casi in più. Il numero dei pazienti positivi in carico è pari a 1489, 1241 sono a domicilio, 3199 sono invece in quarantena perché contatti stretto di caso, Il numero dei guariti di oggi è pari a 65