Covid, nel Senese continua la discesa dei nuovi casi: oggi sono 60

Covid, nel Senese continua il trend in discesa, oggi sono 60 i nuovi casi, anche se sono pocco più di mille i tamponi eseguiti.Il maggior numero dei casi (12) nel nostro territorio si trova nella fascia d’età che over 80. Nuovi contagi in 15 comuni della provincia , 25 sono stati scoperti nel comune di Siena. Nel Senese l’Asl ha al momento in carico 1554 pazienti positivi – 1306 di questi sono in isolamento domiciliare-. E’ di 3217 il numero di contatti stretti per cui è stato disposto l’isolamento domiciliare. I nostri guariti sono 43 e a Nottola i pazienti ospitati restano 6. Il numero di nuovi casi positivi nella Asl sud est è di 289 unità