Covid, Montomoli: “Dato su efficacia vaccino Pfizer esce da studi clinici VisMederi”

Il vaccino Pfizer è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, i risultati sono arrivati da Siena, “sono gli studi clinici che abbiamo fatto noi a VisMederi”.Questo l’annuncio del Cso di VisMederi Emanuele Montomoli, all’inaugurazione del Festival della Salute che si tiene a Siena da oggi, giovedì 12 dicembre, fino a domenica 15 novembre.”Siena, in questo momento conferma il ruolo centrale al mondo nel controllo delle epidemie e delle malattie infettive – prosegue- Sono certo che gli anticorpi monoclonali di Tls (all’evento era presente anche Rino Rappuoli ndr.) saranno un ponte per arrivare ai primi vaccini. Dal punto di vista dei vaccini ci sono 40 aziende, 14 di queste fanno gli studi clinici a Siena, molte di queste a VisMederi”. Intanto anche oggi al Fagiolone in Pescaia sono proseguiti i tamponi in modalità drive-through, ovvero direttamente dal finestrino dell’auto. VisMederi sta proseguendo quindi con i propri test, fatti da un camper della Rimor. “Lo facciamo per i cittadini che vogliono avere una refertazione veloce ed agevole – spiega l’amministratore unico Duccio Meiattini,- ci siamo affiancati ai laboratori di diagnostica che avevano delle difficoltà. Il nostro è stato uno sforzo per la città e per il territorio”.