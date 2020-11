Covid, l’assessore Appolloni: “Serve un sistema diffuso per decongestionare gli ospedali”

“Andavano predisposti dei percorsi interni per gli operatori e per i pazienti – afferma-. La battaglia contro il virus deve essere combattuta nel territorio”, così l’assessore alla sanità del comune di Siena Francesca Appolloni ha commentato l’ultima ordinanza della Regione Toscana che ha introdotto le Rsa total covid. Come spiegato in una nota dalla stessa Regione l’ordinanza prevede che le strutture con una maggiore percentuale di positivi saranno totalmente riconvertite e alle Asl è affidato il compito di predisporre l’elenco delle residenze per essere riorganizzate in tempi rapidi. Questo per Apolloni significa “creare un sistema diffuso che decongestioni la pressioni negli ospedali”, spiega l’assessore che poi ha lanciato una stilettata verso le passate giunte regionali toscane “i tagli fatti in sanità e questa pandemia possono portare problemi anche ad un’azienda ospedaliera di secondo livello come la nostra”, Infine per Apolloni “va messa in piedi una rete di posti letto e cure intermedie nei presidi ospedalieri dell’Asl“.Sull’argomento è intervenuto anche il presidente di Asp Città di Siena Mario Valgimigli. “Credo che noi saremo in fondo alla lista delle aziende sanitarie – ha detto scherzando-, la Regione ha scelto il male minore, vista l’esistenza di focolai nelle rsa”.

MC