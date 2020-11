Covid, l’Ars Toscana: “Il numero dei decessi resterà alto per giorni”

Resterà ancora alto per alcuni giorni il numero dei decessi a causa del covid in Toscana. Nel bollettino regionale di ieri si è registrato il numero più alto di vittime, 67, ma come afferma Fabio Voller, coordinatore dell’osservatorio di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità, “il numero dei decessi rispecchia il numero dei casi che si è sperimentato fino a 20 giorni prima” e per questo “avremo ancora altri giorni dove, nonostante una possibile e continua diminuzione dei casi, continueremo ad avere un alto numero di decessi”. Tra i 986 nuovi casi registrati ieri l’età media è pari a 50 anni: “questo – aggiunge Voller, – perché nella prima ondata tamponavamo solo le persone gravi con sintomi, ora che tamponiamo molto di più si affacciano anche molte più persone con stati clinici pauci e lievi che nella prima ondata non emergevano, e questi fanno parte della fascia d’età sotto i 60 anni”.