Covid, l’appello di Giani: “Vaccinatevi, arriviamo a 5 milioni di dosi somministrate entro settembre”

“L’obiettivo è arrivare a superare 5 milioni di dosi somministrate entro il 30 settembre“. Così il presidente della Regione Eugenio Giani durante un aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in Toscana che è stato diffuso sui suoi canali social.

L’appello alla vaccinazione

Giani ha dapprima ricordato i numeri del contagio, oggi in Toscana si registrano 470 nuovi casi con un tasso di positività del 3,7%, 7,7% sulle prime diagnosi. “Il numero può allertare, anche se è stato registrato in un contesto di aumento di contagio nazionale ed europeo”. L’appello alla cittadinanza, detto più volte, è quello di vaccinarsi: “dobbiamo arrivare all’80% di persone raggiunte dal siero”, continua. Il Governatore ha poi ricordato che sono tornate disponibili le dosi last minute , “da domenica avremo un numero di dosi che consentiranno, dalla sera alle 19 fino al giorno dopo, di dare a chiunque la possibilità a vaccinarsi- continua.-.Come Regione Toscana ci siamo preparati ad un aumento di quantità di dosi e ad agosto avremo 820mila nuove possibilità di vaccinazione. Solo così potremmo abbattere il coronavirus, questo ci consentirà di dare un servizio a noi stessi e agli altri”, dice ancora Giani.

“Toscana in zona bianca per altre settimane”

Capitolo misure restrittive, il presidente della Regione ha ribadito quali sono le nuove diposizioni governative(il passaggio da zona bianca a gialla è fissato anche dall’occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive, rispettivamente 10 e 15%, . Se le terapie intensive e le aree mediche di una Regione saranno oltre il 20 ed il 30% allora scatterà la zona arancione, con il 30% ed il 40% c’è il passaggio in zona rossa) ed annuncia “La Toscana resta bianca e ci sono ragionevoli condizioni per rimanerci anche per altre settimane”.

MC